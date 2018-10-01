Число пострадавших в результате ужасного ДТП в Баку достигло 27

1 октября 2018 17:02

Число пострадавших в результате столкновения автобуса номер 160 с поездом в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 27 человек.

Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, передает Day.Az.

Среди пострадавших есть дети в возрасте 5, 6, 10, 12 и 16 лет.

По ее словам, в результате происшествия скончался 13-летний мальчик.

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