Число пострадавших в результате ужасного ДТП в Баку достигло 27
1 октября 2018 17:02 96
Число пострадавших в результате столкновения автобуса номер 160 с поездом в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 27 человек.
Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, передает Day.Az.
Среди пострадавших есть дети в возрасте 5, 6, 10, 12 и 16 лет.
По ее словам, в результате происшествия скончался 13-летний мальчик.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!