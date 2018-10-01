В Азербайджане оштрафованы браконьеры

Сотрудники департамента охраны биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередные рейды, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе рейдов в Билясуварском, Саатлинском районах и охотничьих хозяйствах "Улудюз" и "Агзыбир" были задержаны два жителя Сабирабадского, житель Шамахинского, житель Сиязаньского районов и житель Сумгайыта и гражданин Катара.

У них было изъято шесть охотничьих ружей. В отношении виновных были приняты соответствующие меры и каждый из них был оштрафован в административном порядке на 1000 манатов.