Госпогранслужба Азербайджана задержала более 200 находившихся в розыске лиц - ФОТО

1 октября 2018 19:39

Государственная пограничная служба Азербайджана в сентябре задержала 220 находившихся в розыске лиц, передав их правоохранительным органам, говорится в сообщении службы, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди задержанных гражданин Пакистана, собиравшийся вылетать рейсом Баку-Москва, при проверке паспорта которого было установлено, что шенгенская виза, выданная в Испании, и карта постоянного места проживания фальшивые. Поддельными оказались и паспорта двух граждан Индии, прилетевших рейсом Москва-Баку. При проверке у них были обнаружены паспорта на имена других граждан Шри-Ланки.

Также на пропускном пункте "Самур" государственной границы у гражданина Узбекистана, приехавшего из России в Азербайджан, были обнаружены 23 серебряных и золотых ювелирных украшения общим весом 168 граммов.

В отношении задержанных лиц были приняты соответствующие меры.

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