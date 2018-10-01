В Сумгайыте задержаны рыбаки-браконьеры

Сотрудники Департамента по обогащению и защите биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана задержали двух жителей Сумгайыта, занимавшихся рыболовством с использованием запрещенной синтетической сети на территории прибрежного поселка Баглар в Сумгайыте, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

У них были изъяты выловленная рыба и рыболовное снаряжение.

Собранные материалы в отношении браконьеров переданы в Сумгайытский городской суд для вынесения решения о применении штрафа и принятии соответствующих мер.