В Сумгайыте задержаны рыбаки-браконьеры

1 октября 2018 19:49

Сотрудники Департамента по обогащению и защите биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана задержали двух жителей Сумгайыта, занимавшихся рыболовством с использованием запрещенной синтетической сети на территории прибрежного поселка Баглар в Сумгайыте, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

У них были изъяты выловленная рыба и рыболовное снаряжение.

Собранные материалы в отношении браконьеров переданы в Сумгайытский городской суд для вынесения решения о применении штрафа и принятии соответствующих мер.

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