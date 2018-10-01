Лечение пострадавших в результате столкновения автобуса с поездом в Баку взято под контроль

1 октября 2018 21:10

Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев поручил взять под контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в результате столкновения автобуса с поездом в поселке Бина в Баку.

Об этом в понедельник сказала Trend специалист пресс-службы минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, группа врачей для оказания необходимой помощи раненым была командирована в городскую клиническую больницу номер три. Согласно указанию министра в эту группу входят главный врач Республиканской нейрохирургической больницы Кабус Дадашев, два детских травматолога, два невролога Научно-исследовательского института травматологии.

Ахмедова добавила, что в настоящее время состояние раненых оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для их спасения.

Отметим, что сегодня примерно в 14:35 пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с поездом в поселке Бина Хазарского район. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде.

В результате тяжелого ДТП скончался малолетний мальчик, 34 человека госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей.
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