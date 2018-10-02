Опубликованы имена большинства пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с поездом в Баку - СПИСОК

Стали известны личности 27 человек, пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пострадавшие при столкновении - Алиев Мудафия Фазиль оглу (1979 г.), Аббасалиева Гаратель Бахшали гызы (1963 г.), Агаева Айбениз Аслан гызы (1968 г.), Мустафаева Рамзи Шафаят гызы (1995 г.), Гасымова Асли Сафар гызы (1999 г.) Сафарли Ульвия Фариз гызы (1999 г.), Алиев Шакир Панах оглу (1962 г.), Исмаилова Шахла Расим гызы (1992 г.), Алиев Руслан Имран оглу (1984 г.), Агаева Рубай Джафар гызы (1999 г.), Ашурова Шахла Фаррух гыхы (1995 г.), Мамедова Гюлада Мирзали гызы (1981 г.), Новруз Салманов, Гаджизаде Офелия Анар гызы (2000 г.), Исмаилов Мухаммед Видади оглу (1985 г.), Агаев Джамал Агадаш оглу (1984 г.), Азимов Мамед Сабир оглу (1987 г.), Байрамов Танрыверди Асад оглу (1969 г.), Аскерли Бахруз Мирза оглу (1964 г.), Ширалиев Алихан Алибаба оглу (1986 г.), Мехдиев Аслан Логман оглу (1986 г.), Ашурова Алване Фаррух гызы (1995 г.) были размещены в городскую клиническую больницу номер 3.

Пятеро пострадавших детей - Мустафаева Хадиджа Фуад гызы (2013 г.), Ашурова Гюнай Ризван гызы (2013 г.), Разимова Сона Махир гызы (2003 г.), Алиев Мурад Мудафиа оглу (2008 г.) и Алиева Фатима Мудафиа гызы (2008 г.) также были размещены в городскую клиническую больницу номер 3.

Как сообщили Trend в больнице, жизни детей ничего не угрожает.

Отметим, что сегодня примерно в 14:35 пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с поездом в поселке Бина Хазарского район. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде.

В результате тяжелого ДТП скончался малолетний мальчик, 34 человека госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей.