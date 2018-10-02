Водитель автобуса, совершивший тяжелое ДТП в Баку, оказался ранее судимым наркоманом
2 октября 2018 07:10 1 027
Водитель пассажирского автобуса №160, столкнувшегося сегодня с движущимся составом в поселке Бина, Эльхан Ширалиев был ранее судим за совершение ДТП со смертельным исходом, сообщает издание avtosfer.az.
Эту информацию изданию подтвердил начальник отдела Государственной дорожной полиции полковник Вагиф Асадов.
По словам Асадова, после произошедшей аварии водитель прошел медицинское обследование, было установлено, что он употребляет наркотики. Сообщается, что сам водитель также пострадал: у него сломана рука.
Руководству компании-владельца маршрута неоднократно рекомендовалось устранить недостатки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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