Момент столкновения автобуса и поезда в Баку - ВИДЕО

2 октября 2018 11:40

На камеру попал момент вчерашней аварии в Баку, в результате которого погиб 1 и пострадали 34 человека. Как передает Day.Az, эти кадры были отправлены на "горячую линию" Baku.ws.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и поезда произошло в поселке Бина. В результате аварии умер 13-летний мальчик.
 

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Момент столкновения автобуса и поезда в Баку

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