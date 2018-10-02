В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка

2 октября 2018 12:19

В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Гобустан Гарадагского района.

По информации, грузовой автомобиль марки "Камаз", управляемый Вугаром Пашаевым 1992 г.р., сбил 10-летнего Айхана Гусейнова. Ребенок скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az