В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Гобустан Гарадагского района.

По информации, грузовой автомобиль марки "Камаз", управляемый Вугаром Пашаевым 1992 г.р., сбил 10-летнего Айхана Гусейнова. Ребенок скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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