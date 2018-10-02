В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка
2 октября 2018 12:19 233
В Баку "Камаз" насмерть сбил 10-летнего ребенка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Гобустан Гарадагского района.
По информации, грузовой автомобиль марки "Камаз", управляемый Вугаром Пашаевым 1992 г.р., сбил 10-летнего Айхана Гусейнова. Ребенок скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:50