В Исполнительной власти Баку проводится проверка

В Исполнительной власти Баку проводятся проверка и инвентаризация, говорится в сообщении ИВ столицы, распространенном во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Распоряжением и.о. главы Исполнительной власти Эльдара Азизова создана комиссия, которая проводит инвентаризацию.

Проверки пройдут во всех структурах ИВ, в том числе полная и всесторонняя проверка будет проведена в ПО "Баклифтремонт".

Необходимо отметить, что инвентаризация считается нормальным явлением и периодически проводится во всех учреждениях и организациях.