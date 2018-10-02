Секс-индустрия удар не только по нравственности, но и по здоровью нации

В последние годы в Азербайджане наблюдается увеличение числа ВИЧ-инфицированных и носителей других инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. "Рассадником" этих болезней, в основном являются ночные клубы и так называемые "массажные салоны". Именно женщины, оказывающие в этих заведениях интимные услуги чаще всего заражаются инфекционными заболеваниями и передают их другим.

Как рассказал zerkalo.az источник в сфере здравоохранения, исследования показывают, что носителями ВИЧ, вирусов кожно-венерологических заболеваний, таких как сифилис, трихомониаз, герпес и др. являются либо секс-работницы, либо пользователи их услуг в притонах, действующих под вывеской "ночных баров", "массажных салонов" и др, передает Day.Az.

В распоряжении редакции оказалось исследование, проведенное группой экспертов на основе данных официальных органов и опросов проведенных с носителями ВИЧ и кожно-венерологических заболеваний. С учетом отклонений в рамках статистической погрешности и для удобства прослеживания тенденции статистические данные приводятся в округленной форме.

Картина вырисовывается очень тревожная. Число больных стремительно растет.

К примеру, если в 2015 году в Азербайджане было 5000 ВИЧ-инфицированных, то в 2016-м их стало 5500, а в 2017-м - 6000. То есть ежегодный прирост составляет порядка 10 процентов.

Число зараженных сифилисом увеличивается ежегодно на треть. Так, в 2015 году больных сифилисом было 750, в 2016-м - 1000, 2017-м - 1300.

Больных трихомониазом в 2015-м было 2500, в 2016-м - 3200, в 2017-м - 3400.

Тревожность ситуации подтверждает и другая статистика.

Так из пяти с половиной тысяч человек, которые сдали кровь во время акции в День Ашура, у одного донора была выявлена ВИЧ-инфекция, у 96 - гепатит B, у 116 - гепатит С, у 76 - сифилис. Эта официальные данные Минздрава...

Как было отмечено выше причиной роста инфекционных и кожно-венерологических заболеваний является распространение нелегальной секс-индустрии, оказавшейся востребованной в связи с туристическим бумом в Азербайджане. Развитие инфраструктуры отдыха, развлечений сделали страну привлекательной для туристов из Азии, Арабского мира, Африки. Помимо всего прочего в либеральном светском Азербайджане жители из стран с консервативными устоями увидели место, где "можно отрываться по полной программе".

Естественно на этот спрос очень оперативно отреагировали местные дельцы, создавая сети интимных услуг, вовлекая в них как местных женщин из социально неблагополучных групп, так и осуществляя "импорт живого товара" из соседних регионов.

Любители интимных услуг из восточных стран часто и служат источником распространения инфекционных заболеваний, заражая жриц любви, которые дальше разносят опасные вирусы. При этом теневая секс-индустрия процветает на глазах у всех и - органы, призванные бороться с ними почему-то не замечают ее.

"Массажные салоны" буквально заполонили центральные улицы Баку. Если кто-то у себя на квартире начинает расширять балкон, или превращать его в веранду, то "управдом" и "участковый" появляются тут как тут. А тут притоны порой действуют рядом с отделениями полиции и их никто не замечает...

Откуда такая толерантность?

Злые языки утверждают, что этот бизнес часто "крышуют" сами правоохранители. Однозначно без конкретных фактов утверждать не будем, но сама проблема очевидна...

Теневой бизнес всегда будет искать лазейки для наживы и процветания. Задача государства не допускать это, а общества - помогать в этом ему. В данном случае, на кону не только нравственность, но и здоровье нации. Ведь такие болезни как СПИД, сифилис, герпес, трихомониаз ведут к бесплодию у мужчин и женщин, повышают риски других недугов, ведут к сокращению жизни. Если не принять срочных мер и не остановить темпы роста указанных болезней, то в перспективе это может повлечь серьезные социальные и демографические проблемы.

Помимо усиления уголовной и административной ответственности за содержание притонов, привлечения к проституции, торговли людьми необходимо осуществление мер социально-просветительского характера.

Конечно же, Минздрав должен, наконец, прекратить занимать созерцательную позицию и начать активно осуществлять программы просвещения населения в данном направлении используя телевидение и социальные сети. Не должно оставаться в стороне и Минобразования. Уже со школы, как это практикуется во многих передовых странах, подрастающее поколение должно получать необходимые знания в области половых отношений. Необходима пропаганда здорового образа жизни, повышение роли семьи как социального института в производстве потомства и охраны здоровья супругов.

В целом необходимо выработать комплекс мер в данном направлении с участием правительства, парламента, специалистов профильных сфер с обязательным привлечением представителей общественности.

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