В Баку строится первый подвесной надземный пешеходный переход - ФОТО

В Баку строится протяженный надземный пешеходный переход.

Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

По словам главы пресс-службы общая протяженность надземного пешеходного перехода составит 134 метра, он не будет иметь опор и будет держаться на специальных подвесах (тросах). Соответственно, этот надземный переход станет первым в Баку подвесным пешеходным переходом.

"Пешеходный переход будет построен на участке пересечения Московского проспекта с улицей 20 января, на территории под названием "Шамахинская дорога", - добавил Наджафли

Наджафли также отметил, что в соответствие с поручением и распоряжениями Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит комплексные мероприятия по обеспечению в Баку непрерывного движения автотранспорта, комфортного и безопасного перехода улиц и проспектов гражданами.

"В связи с тем, что переход строится над автомобильным туннелем, середина конструкции не будет иметь опоры. Помимо этого, на участке пересечения Московского проспекта с улицей 20 января по каждому направлению дороги будут построены въезды и выезды", - сказал глава пресс-службы.

Наджафли добавил, что высота подвесного перехода над поверхностью земли составит 6 метров, а ширина пешеходной галереи составит 3,5 метров.

По словам главы пресс-службы, строительные работы проходят под непосредственным контролем руководства Госагентства в соответствие с нормами и правилами строительства.

Работы планируется завершить в 2019 году.

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