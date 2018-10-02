В Азербайджане обнародованы госпошлины на вылов рыбы

В Азербайджане квоты и билеты на ловлю рыбы в азербайджанском секторе Каспийского моря и во внутренних бассейнах являются платными и регулируются решением Кабинета министров от 6 сентября 1999 года.

Об этом во вторник сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, плата за ловлю одной тонны рыбы кутум, шемаи, жереха, ракообразных составляет 287 манатов, за ловлю карпообразных, судака - 230 манатов, за ловлю сельди - 143,75 маната, кильки - 57,50 маната, за ловлю кефали, леща, плотвы, рыбца и других видов рыб - 115 манатов.

"Иностранные граждане должны платить в два раза выше цены, установленной на указанные виды рыбы. Квоты и билеты для ловли рыбы выдаются департаментом охраны и воспроизводства биологических ресурсов в водных бассейнах", - отметила Ибрагимова.

По ее словам, решением Кабинета министров от 29 декабря 2017 года предоставлено разрешение на ловлю в 2018 году 3454,9 тонны рыбы в Каспийском море, 205,1 тонны рыбы во внутренних бассейнах, в общей сложности 3660 тонн рыбы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook