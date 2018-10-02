Почтена память разоблачившего армянскую ложь азербайджанского разведчика

Члены Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" во вторник посетили могилу профессионального азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены объединения возложили цветы на могилу разведчика и его супруги.

До сих пор информация о разведчике Мамедгусейне Асадове была засекречена, сказал заместитель генерального директора Информационного агентства Trend Арзу Нагиев.

"Мы расследовали, что Мамедгусейн Асадов имеет исключительные заслуги в истории советской разведки, в предотвращении покушения во время Тегеранской конференции 1943 года на глав СССР, США и Великобритании. Поэтому сейчас стараемся, чтобы его деятельность была оценена, чтобы общественность узнала об этом героическом сыне Азербайджана и была написана книга о нем", - сказал Нагиев.

Затем зампред Общественного объединения "Альянс" Азер Гараев рассказал о жизни и деятельности Мамедгусейна Асадова. Он отметил, что Асадов родился в 1900 году в Астрахани. В 19 лет начал служить в одной из частей особого назначения Красной армии.

"После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, свободно говорил на нескольких иностранных языках и располагал широкими возможностями разведчика. Главным направлением работы была организация операций против английской и немецкой разведок. В 1943 году Иран был выбран самым подходящим местом для переговоров глав государств антигитлеровской коалиции. Это было предложение Сталина. Подготовка к Тегеранской конференции шла в условиях строжайшей секретности. Мамедгусейн Асадов был одним из проинформированных о ней. Союзники в целях безопасности не информировали об этом даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года", - сказал Гараев.

Он напомнил, что 28 ноября началась Тегеранская конференция.

"Накануне конференции Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой покушения на глав СССР, США и Великобритании. Он срочно докладывает об этом руководству. В результате своевременного информирования запланированное покушение было очень профессионально предотвращено", - сказал зампред общественного объединения.

Азер Гараев подчеркнул, что Мамедгусейн Асадов сыграл исключительную роль в предотвращении этого покушения.

"Именно Асадову было поручено обеспечить безопасность этой встречи. Он был первым проинформирован о том, что немецкая разведка отправила в Иран диверсантов для покушения на глав государств, и доложил об этом руководству. Благодаря его деятельности покушение было предотвращено. Но поскольку тогда главой советской резидентуры было лицо армянской национальности, эту операцию попытались приписать ему. Мы изучили советские архивы. Правда, в то время резидентурой руководило лицо армянской национальности, но никакого отношения к этой операции оно не имело и в аресте немецких диверсантов в Иране участвовал лично Мамедгусейн Асадов. Позднее всем разведчикам, принявшим участие в этой операции, были вручены государственные награды, но только Мамедгусейн Асадов был награжден двумя орденами одновременно - Ленина и Красной Звезды", - сказал Гараев.

Гараев подчеркнул, что публикация фактов и доказательств о героическом сыне Азербайджана, освещение и распространение информации о профессиональном разведчике разоблачили намерения армян сфальсифицировать историю.

"Несмотря на то, что армянские историки и их приспешники сфальсифицировали историю разведки, справедливость все равно восторжествовала", - сказал Гараев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook