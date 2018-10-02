Международный центр Низами Гянджеви удостоен международной премии - ФОТО

В рамках проходившего в Нью-Йорке XIV заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви на тему "Устойчивый мир и развитие в меняющемся мире" состоялись обсуждения по различным проблемам, беспокоящим мир.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре, на заседании прошли дискуссии по таким темам как "Будущее евроатлантических отношений и будущее Балкан", "Ближний Восток - как можно достичь мира?", "Гендерное равенство: Роль женщин в политике", а также по проекту " Один пояс - один путь", передает Day.Az.

Президент Македонии Георге Иванов, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, Президент Грузии Гео́ргий Маргвелашви́ли, бывший министр иностранных дел Греции Дора Бакояннис, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, бывший руководитель Лиги арабских государств Амр Муса и другие влиятельные политики в своих выступлениях выразили мнение по обсуждаемым темам.

На заседании было подчеркнуто, что взаимный диалог, доверие имеют большое значение для обеспечения мира и безопасности на планете. Отмечено, что участие женщин в политике важно с точки зрения обеспечения гендерного равенства. Участники дискуссий высказали свои мнения и предложения по различным проблемам.

В рамках XIV заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви по инициативе посла доброй воли ЮНЕСКО, члена правления Центра Марианны Вардинояннис было организовано мероприятие на тему "Расширение прав и возможностей женщин". Выступившие на мероприятии Марианна Вардинояннис, президент Фонда прав человека Роберта Кеннеди Керри Кеннеди, первая леди Кипра Андри Анастасиадис довели до внимания свое мнение о правах женщин, гендерных вопросах.

По завершении мероприятия Марианна Вардинояннис представила Международному центру Низами Гянджеви премию за успешную деятельность в поощрении мира, безопасности и диалога на планете.

В заседании также приняла участие делегация под руководством председателя Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Назима Ибрагимова. На встречах, проходивших в рамках мероприятия с влиятельными политиками и государственными чиновниками, была представлена информация об экономических и политических реформах в Азербайджане, отмечен вклад, вносимый нашей страной в обеспечение мира, безопасности и благосостояния на планете.