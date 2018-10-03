Праздник граната в Азербайджана возглавил ТОП гастрособытий осени в СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных у российских туристов туристов эногастрономических праздников и фестивалей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в середине осени, передает Day.Az.

В первую тройку популярных туров для эногастротуризма в СНГ середины осени 2018 года вошли путешествия в Азербайджан, Армению и Молдову.

По данным ТурСтат, Праздник граната в Азербайджане, Всенародный праздник вина в Армении и Национальный день вина в Молдове составляют топ-3 эногастрособытий СНГ, популярных у российских туристов в октябре 2018 год.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и уникальности событий.

Праздник граната пройдет в Гёйчай с 26 октября по 7 ноября. Во время праздника граната состоится ярмарка гранатов более 60 сортов и приготовленных как печеный, вареный, жареный и другие, дегустация блюд азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов и конкурсы. В Гёйчайском районе, проводящем фестиваль граната с 2006 года, ежегодно собирают более 30 тонн граната.