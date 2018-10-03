Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
3 октября 2018 11:23 88
3 октября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
Археологическая выставка пройдет в стране,
Рынок страхования может вырасти на 40%,
В Китае открыт новый торговый дом,
В Имишлинском районе обнаружена древняя крепость и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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