Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

3 октября 2018 11:23

3 октября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте:

Археологическая выставка пройдет в стране,

Рынок страхования может вырасти на 40%,

В Китае открыт новый торговый дом,

В Имишлинском районе обнаружена древняя крепость и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.


 



 

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