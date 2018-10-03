Часть Абшерона останется без света

В части жилого массива Гушчулуг, села Хырдалан, поселка Масазыр и селе Мухаммедли в Абшеронском районе возникнут кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили Milli.Az в ОАО "Азеришыг", перебои будут наблюдаться с третьего по пятое октября в период с 14.00 до 16.30 и связаны с реконструкционными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону, передает Day.Az.

ОАО "Азеришыг" приносит потребителям извинения за временные неудобства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook