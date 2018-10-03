Продлен срок регистрации в группы дошкольной подготовки

Процесс электронной регистрации в группы дошкольной подготовки в общих учебных заведениях, подотчетных Управлению образования города Баку, продлен до 15 октября.

Как сообщили Report в управлении, родители, чьи дети не прошли регистрацию по уважительным причинам (ЧП, лечение ребенка или родителей, командировки родителей), могут за это время зарегистрировать своих детей посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az, передает Day.Az.

Прием документов у лиц, прошедших электронную регистрацию, продолжится до 16 октября (по средам, четвергам, пятницам и субботам с 10:00 до 16:00).

К перечню необходимых документов относятся оригинал и копия удостоверения личности (при неимении удостоверения личности - метрика ребенка), медкарта ребенка (справка о здоровье - форма 26U), 2 цветные фотографии 3x4, заявление на имя директора, а также заявление, распечатанное с Личного кабинета на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

В группы дошкольной подготовки будут принимать детей, которым на момент приема исполнилось полных 5 лет.

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