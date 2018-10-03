В CinemaPlus прошёл эксклюзивный показ комедийного мюзикла "Звезда родилась" - ФОТО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall, за два до мировой премьеры прошёл эксклюзивный показ комедийного мюзикла "Звезда родилась", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были популярные актеры и певцы, блогеры и журналисты.

"Звезда родилась" ‒ американская музыкальная драма, третий ремейк классической голливудской ленты 1937 года. Фильм стал режиссёрским дебютом популярного актёра Брэдли Купера, сыгравший одну из главных ролей вместе со знаменитой американской исполнительницей - Леди Гага. Также в ролях Сэм Эллиот, Дэйв Чэппелл, Энтони Рамос, Бонни Сомервилль и другие. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа 2018 года. Выход фильма в прокат запланирован в США на 5 октября, в России - на 4 октября 2018 года.

Сюжет: Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой...

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