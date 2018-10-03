В Азербайджане резко похолодает, ожидаются ливни, град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ

3 октября 2018 15:22

Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с особо опасными гидрометеорологическими явлениями. 

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, с утренних часов 5-го октября по вторую половину дня 6-го октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер, передает Day.Az.

Временами ожидаются осадки. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 5-8 градусов.  

В районах Азербайджана с утра 5-го октября по вторую половину 6-го октября ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. В некоторых местах будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. 

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 5-8 градусов. Уровень рек может подняться, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

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