В Азербайджане резко похолодает, ожидаются ливни, град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ

Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с особо опасными гидрометеорологическими явлениями.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, с утренних часов 5-го октября по вторую половину дня 6-го октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер, передает Day.Az.

Временами ожидаются осадки. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 5-8 градусов.

В районах Азербайджана с утра 5-го октября по вторую половину 6-го октября ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. В некоторых местах будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 5-8 градусов. Уровень рек может подняться, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

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