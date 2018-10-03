Минобразования реализует проект «Цифровые навыки» совместно с международной компанией «Алгоритмика»

Министерство образования продолжает реализовывать пилотный проект "Цифровые навыки" по преподаванию школьного предмета "Информатика" в новом формате, совместно с международной образовательной компанией "Алгоритмика".

Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся, развитие логического и алгоритмического мышления, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобразования, среди стран СНГ Азербайджан стал первой страной, которая широко применяет данную платформу ИТ-образования в общей системе образования.

В 2017-2018 учебном году проект охватил 6500 учеников 5-х классов в 45 школах Баку. В текущем учебном году проект охватил 26 тысяч учеников 5 и 6 классов в 71 школе Баку (65 школ) и Гянджи (6 школ). Им будут преподавать 250 учителей. Для них начались специализированные курсы по повышению квалификации учителей информатики при участии тренеров компании-разработчика "Алгоритмика".

К началу нового учебного года были полностью оборудованы 100 новых компьютерных классов, в них установили свыше 1000 новых компьютеров. Во всех школах проекта установлен высокоскоростной интернет. Всего с начала проекта "Цифровые навыки" было подключено 230 классов и около 2500 компьютеров. Также была переведена на азербайджанский язык самая новая версия языка программирования Scratch 3.0. (Scratch - визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов). В рамках проекта "Цифровые навыки" в новом учебном году планируется проведение в Азербайджане масштабного события в мире детского программирования - "Час кода". Мероприятия планируется провести по всей стране. Основная цель - привлечь внимание учащихся, их родителей и учителей к профессиям, связанным с информационными технологиями. Инициатива "Часа кода" - это глобальное движение, которое охватывает сотню миллионов студентов и учеников в более чем 180 странах мира.

В 2019 году проект планируется представить на ряде престижных образовательных выставок за рубежом.

Н. Гасымова