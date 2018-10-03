В Баку представят детский спектакль "Ми-Ми-Мишки: Защитники Леса" - ВИДЕО

Впервые в Баку! Лицензионный Московский спектакль - на русском языке. В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре 1 декабря будет представлен детский спектакль "Ми-Ми-Мишки: Защитники Леса", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль любимого мультфильма детей "Ми-Ми-Мишки: Защитники Леса" повествует о жизни неразлучных друзей - жителей сказочного леса: бурого медвежонка Кеши, белого Тучки, их подружки Лисички и цыплёнка Цыпы!

Билеты можно приобрести в торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət, во всех кассах города и на сайте www.iticket.az. Cеансы -12.00, 15.00, 18.00. Телефоны для справок: 0503549054 / 0773549054.

В стоимость билета входят:

- Фото с любимыми героями и подарки!

- Бесплатный вход: до 5 лет, не занимая отдельное место в сопровождении родителей!

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

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