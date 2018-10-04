Аферисты устроили провокацию против Чингиза Абдуллаева в Facеbook - ПОДРОБНОСТИ

В соцсетях от имени непонятных пользователей началась странная кампания, направленная якобы на восстановление стоимости ваучеров - приватизационных чеков.

Чеки начали выпускаться с 1996 года, а с 1 января 2011 года указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева изъяты из обращения. В связи с распространяющимися слухами в прошлом году Государственный комитет по имущественным вопросам был вынужден еще раз напомнить населению об этом указе и подчеркнуть, что ваучеры с 2011-го не являются ценными бумагами. То есть все предположения и слухи никак не могут соответствовать реальности.

Тем не менее, непонятные процессы вокруг вопроса приватизационных чеков продолжаются. Последняя такая кампания началась недавно в соцсетях. И, что самое удивительное, ее организаторы решили воспользоваться в целях придания этой афере весомости и достоверности известными именами. В частности, призывы наказать чиновников, якобы обесценивших ваучеры, распространяются от имени народного писателя Чингиза Абдуллаева и азербайджанской интеллигенции. Организаторы кампании, не придающие значения президентскому указу и пользуясь возможной неинформированностью населения, призывают владельцев чеков не продавать их. Хотя, напомним, уже почти восемь лет ваучеры не являются ценными бумагами и, следовательно, не имеют никакой стоимости.

Почему аферу решили устроить именно от имени известного писателя - остается загадкой. Видимо, имя Чингиза Абдуллаева настолько известно и пользуется доверием в стране, что не требует особого представления.

Народный писатель, возмущенный такой эксплуатацией его персоны, написал на своей странице в Facеbook следующее:

"Дорогие друзья. Спасибо всем, кто читает мои книги, ходит на мои выступления, смотрит мои интервью! Но сейчас от моего имени распространяют ложь. Какие-то люди печатают мою фотографию и пишут о каких-то приватизационных чеках и долге государства. Это провокация и ложь. Мне даже противно комментировать эту гадость, которую распространяют от моего имени.

ОТ МОЕГО ИМЕНИ РАСПРОСТРАНЯЮТ ЛОЖЬ!"

Зульфугар Ибрагимов