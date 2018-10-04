В Азербайджане изменены правила выдачи визы иностранцам

4 октября 2018 10:13

Срок временного пребывания в Азербайджане иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, увеличен с 10 до 15 дней.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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