В Азербайджане изменены правила выдачи визы иностранцам
4 октября 2018 10:13 129
Срок временного пребывания в Азербайджане иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, увеличен с 10 до 15 дней.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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