ИВ Баку и прокуратура проводят проверки в "Лифтремонте"

4 октября 2018 12:08

Начались проверки в производственном объединении "Лифтремонт", находящемся в ведомстве Исполнительной власти города Баку.

По полученным Report сведениям, в комиссию, состоящую из представителей столичной прокуратуры и ИВ, вошли 30 человек, передает Day.Az.

Комиссией проводится также проверка финансовой и иной деятельности управления.

Отметим, что по приказу заместителя главы Исполнительной власти города Баку, исполняющего обязанности главы ИВ Эльдара Азизова, генеральный директор производственного объединения Гудрат Шукюров освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что имя Г.Шукюрова проходило в прессе в связи со скандальными событиями.

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