New York Times рассказал, как найти Азербайджан в Бруклине

"Азербайджанский праздник ждет вас в Бруклине, если вы только сможете его найти" - статья под таким заголовком была опубликована в одном из ведущих изданий США - New York Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автор статьи делится своими эмоциями от посещения азербайджанского ресторана под названием Village Café, расположенного в Бруклине, рассказывает о впечатлениях об азербайджанской кухне, таких блюдах, как бозбаш, хингал, кутабы.

"По атмосфере Village Café немного уступает другому моему любимому азербайджанскому ресторану - Old Baku в Кенсингтоне, но зато превосходит его по части собственно еды. Например, я ни разу не выходил из Village Café, не заказав, хотя бы один кутаб. Он может быть с рубленой, слегка приправленной курицей или бараниной, либо с зеленью: шпинатом, зеленым луком, а также укропом и кинзой, двумя видами зелени, которые постоянно используются в азербайджанской кухне", - пишет автор.

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