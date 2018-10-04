В Азербайджане с завтрашнего дня похолодает

4 октября 2018 14:37

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, сильный северо-западный ветер, в отдельных местах возможны переменные осадки, грозы, передает Day.Az.

Ожидается аномальная температура. Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется 18-20, днем 16-18 градусов тепла, вечером - 14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана в течение дня местами будут грозы, временами ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, вечером в высокогорьях есть вероятность снега. 

Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 11-15 градусов тепла. 

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