В Азербайджане водители автобусов вправе отказаться перевозить этих пассажиров - Госслужба

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилась к пассажирам автобусов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если пассажир нарушает правила общественного порядка в салоне автобуса, если его нетрезвое состояние беспокоит других пассажиров, если он намеревается перевозить в качестве багажа и ручной клади вещи, запрещенные для перевозки, то автоперевозчик (водитель) вправе отказаться перевозить пассажиров", - сказала в четверг пресс-секретарь службы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, это право регулируется законом "Об автомобильном транспорте". "Поэтому просьба не спорить на повышенных тонах в салоне автобусов и не беспокоить других пассажиров", - сказала она.

Отметим, что в последнее время в салонах автобусов в Баку происходят перепалки между пассажирами, которые потом переходят в скандалы.

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