18-летний азербайджанец признан самым красивым в мире - ФОТО

В столице Грузии Тбилиси прошел финал международного конкурса красоты Miss & Mister Planet 2018 с участием представителей из 35 стран мира. Об этом сообщил Trend национальный директор конкурса и член жюри Агиль Мамиев, передает Day.Az.

Обладателем титула Miss Planet - 2018 стала модель из Украины Алена Фирут, а представитель Азербайджана Эмиль Гасымов - Mister Planet - 2018. 18-летний Эмиль является студентом Азербайджанского государственного экономического университета.

Титул Miss Planet Talant был присвоен представительнице Болгарии Тамаре Георгиеве, а Mister Planet Talant - модели из Таиланда Чалафону Карнватану. Оценивали моделей международное жюри, состоящее из 25 человек.

Представительница Азербайджана, 23-летняя модель Зулейха Оруджова вошла в пятерку лучших моделей. В ходе конкурса азербайджанские модели также предстали в костюмах от Центра азербайджанской национальной моды Гюльнары Халиловой.

Победители конкурса признались, что решение жюри было для них неожиданным, поскольку конкуренция была большой и они не рассчитывали на победу.

"Мне сложно даже говорить, эмоции переполняют меня. Я не ожидал, что выберут меня. Нет слов, я так счастлив, спасибо всем огромное", - сказал Эмиль Гасымов.

Обладательница титула Miss Planet- 2018 призналась, что ожидала, что победа в этом конкурсе достанется Грузии.

"Мне очень нравится конкурсантка из Грузии, думала, что победит она. Я правда не ожидала. Очень счастлива, эмоции мешают передать то, что сейчас чувствую. Спасибо всем", - сказала Алена Фирут.

Победители конкурса отмечены золотой короной и денежным призом в размере 5000 евро.

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