Азербайджанские таможенники пресекли ввоз в страну оружия.

На таможенном посту "Мазымчай" западного территориального филиала Главного таможенного управления был проверен въехавший из Грузии и управляемый российским гражданином легковой автомобиль марки Ford Mondeo, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе проверки в багажнике машины был найден нож вместе с чехлом, рация марки Kenwood, а также 20 граммов марихуаны. В бардачке салона автомобиля были найдены 23 девятимиллиметровых патрона для травматического пистолета марки Maqnum и пистолет.

По факту проводится расследование.

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