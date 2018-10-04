Трое пострадавших при столкновении автобусов в Баку обратились в больницу
4 октября 2018 19:02 235
После столкновения двух пассажирских автобусов на территории Сабунчинского района Баку в городскую клиническую больницу номер 3 обратились трое пострадавших. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в четверг в сообщении больницы.
В сообщении отмечается, что двое из обратившихся в связи с происшествием после обследования были отпущены домой. В настоящее время в больнице находится пострадавшая Самира Аллахвердиева.
По факту ведется расследование.
Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев подтвердил данный факт. Было сказано, что агенство начало расследование происшествия.
Напомним, что сегодня вечером на территории Сабунчинского района Баку столкнулись два автобуса - маршрутов номер 167 и 217.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!