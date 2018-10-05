На двух автомагистралях в Баку снижена максимальная скорость движения

В связи с дождливой погодой на столичных автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт и Зыхское шоссе - аэропорт на все полосах движения максимальная скорость снижена на 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

В сообщении отмечается, что цель заключается в обеспечении безопасности движения в таких погодных условиях:

"Водителям рекомендуется во время движения соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы".

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