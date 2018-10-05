Тяжелое ДТП в Баку: пассажирский автобус столкнулся с Prado

5 октября 2018 10:00

На трассе Забрат-Сабунчи в Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, примерно в 07:15 утра полный пассажиров маршрутный автобус №131, направлявшийся в стороно станции метро "Кероглу", столкнулся с автомобилем марки "Toyota Prado". Пострадавших нет.

Сразу после аварии пассажиры покинули автобус, в указанном направлении образовался затор на дороге.

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