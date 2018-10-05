В Азербайджане произошло землетрясение
5 октября 2018 10:17 258
В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 3 балла.
Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.
Землетрясение зарегистрировано на территории Лерика в 01:26 по местному времени. Очаг землетрясение залегал на глубине 21 километра, толчки не ощущались.
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