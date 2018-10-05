Страшные кадры падения лифта на уборщицу в Баку - ВИДЕО
В Баку сорвавшийся лифт упал на уборщицу, которая занималась очисткой шахты. 37-летняя Махира Юсифова скончалась на месте. Шокирующие кадры попали на камеры безопасности здания, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
Ужасающий инцидент произошел в Насиминском районе Баку, по адресу: улица Асифа Магеррамова 44а.
На место происшествия были привлечены сотрудники МЧС.
Во время съемок репортажа на указанный адрес пришел и супруг покойной. Семья М.Юсифовой родом из Габалы, но уже несколько лет проживают в Баку.
После происшествия комендант здания и мастер по ремонту лифта были доставлены в прокуратуру Насиминского района.
Расследование по факту продолжается.
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