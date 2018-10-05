Джейхун Байрамов: За последние годы в Азербайджане в профессию учителя пришли более подготовленные люди

За последние годы в профессию учителя в стране пришли более подготовленные, более талантливые люди, и это мобилизует на то, чтобы еще больше повысить внимание к сфере подготовки архитекторов будущего - учителей. Об этом говорится в обращении министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова, направленном учителям в связи с отмечаемым 5 октября Международным днем учителя, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Байрамов отметил, что испокон веков учителя - носители почетной миссии азербайджанского народа создавали почву для прогресса, развития, национального благосостояния. "Слово "учитель" как символ совершенства, достоинства всегда отражало нравственные качества, и молодое поколение всегда старалось походить на своих достойных учителей. В этом году ЮНЕСКО проводит Всемирный день учителя под девизом "Обеспечение права на образование требует подготовленных учителей". В "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым 24 октября 2013 года, особое значение придается фактору подготовки учителей, ее усовершенствованию и повышению общественного авторитета профессии учителя", - говорится в обращении министра.

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