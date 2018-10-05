Сколько дней в Азербайджане продлится нестабильная погода? - ПРОГНОЗ МИНЭКОЛОГИИ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие четыре дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, с сегодняшнего утра на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия,передает Day.Az.

"Об этом было предупреждено заранее. На данный момент на территории страны преобладает сильный северо-западный ветер, в некоторых местах идут дожди. Аналогичные погодные условия сохранятся до второй половины дня 6 октября. Завтра утром ветер постепенно утихнет. 7 октября в течение дня на некоторых территориях также возможны осадки".

Директор отметила, что 8-9 октября погодные условия относительно стабилизируются, в течение дня в основном пройдет без осадков: "По сравнению с нынешними днями, температура воздуха постепенно повысится. Будет преобладать северо-восточный ветер".

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