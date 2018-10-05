На двух дорогах Баку ограничивается движение транспорта - ФОТО
5 октября 2018 13:43 289
В субботу и воскресенье в Баку будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна и на проспекте Гейдара Алиева. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в сообщении, 6 октября с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна, а 7 октября с 23:00 до 06:00 - на участке проспекта Гейдара Алиева от Беюкшорский дорожной развязки в направлении города - на вспомогательной дороге, проходящей под Багировским мостом.
Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами.
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