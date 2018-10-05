В УК и Кодекс об административных проступках Азербайджана внесены изменения

На сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана обсуждены проекты поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, поправки связаны с ужесточением наказания за нарушение правил охраны и использования недр земли.

Согласно изменению в пункт 1 статьи 255 (Нарушение правил охраны и использования недр), сумма штрафа подразумевается в размере 6 тысяч манатов как нижний предел и 10 тысяч - как верхний. Кроме того, в данный пункт добавляется наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Согласно добавленному в статью пункту 255.2, если указанные в пункте первом деяния по неосторожности повлекли за собой смерть потерпевшего или другие последствия, предусматривается наказание от 3 до 5 лет лишения свободы с применением или неприменением штрафа в 3-5-кратном размере причиненного ущерба.

Изменения внесены и в Кодекс об административных проступках.

Внесено изменение в пункт 0.9 статьи 243 (Нарушение правил использования недр) Кодекса. Согласно изменению, в отношении физических лиц будет применяться штраф в размере от 1500 манатов до 2000 манатов, должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. манатов, юридических лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. манатов.

Проект поправок был принят путем голосования.

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