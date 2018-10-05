В пятницу в одном из поездов бакинского метро возникли неполадки.

Как сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, в одном из поездов на станции "Гара Гараев" возникли неполадки, передает Day.Az.

"За 7-8 минут машинист смог справиться с ситуацией. Пассажиры вышли на станции, и поезд был направлен в депо. Несмотря на то, что в движении поездов возникла дополнительная задержка в 7-8 минут, в настоящее время задержек нет, поезда двигаются согласно расписанию", - отметил Мамедов.

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