Азербайджанские врачи получат доступ к международным клиническим протоколам

Министерство здравоохранения Азербайджана и Общество медицины и науки Финляндии (Duodecim Medical Publications Ltd.) подписали договор по переводу, локализации и онлайн-распространению в Азербайджане клинических руководств на основе доказательной медицины (EBMG - Evidence-Based Medicine Guidelines). Об этом говорится в пятницу в сообщении минздрава, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эту работу будет осуществлять Центр общественного здравоохранения и реформ министерства. Таким образом, в скором времени азербайджанские врачи смогут воспользоваться международными клиническими протоколами на английском языке (более тысяча), которые будут постепенно переводиться на азербайджанский.

В первую очередь будут переведены и изданы протоколы по часто встречающимся заболеваниям. В итоге азербайджанские медработники смогут применить в своей практике самые лучшие стандарты здравоохранения Европы, граждане, в свою очередь, смогут получить медицинскую помощь на высоком уровне.

Отметим, что этим информационным ресурсом, созданным известными во всем мире специалистами и опирающимся на медицинские доказательства, пользуются врачи более 10 стран Европы и бывшего СССР. Теперь в их число также вошли азербайджанские врачи.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook