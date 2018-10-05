Всемирный день учителей в Бакинской Высшей школе нефти - ФОТО

Торжественное собрание, посвященное Всемирному дню учителей, прошло в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) пятого октября. В нем приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, профессорско-преподавательский состав, представители администрации и студенты вуза, а также представители средств массовой информации, сообщает вуз в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, открывая собрание, ректор Эльмар Гасымов тепло поздравил преподавателей вуза с их профессиональным праздником и пожелал им больших успехов в их научной и педагогической деятельности. Напомнив слова Общенационального лидера Гейдара Алиева "Я не знаю звания выше, чем учитель", он отметил, что азербайджанский народ испокон веков чтил и уважал учителей и их благородный труд и что эта традиция должна бережно сохраняться. Ректор подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает постоянную поддержку учителям страны. По словам Эльмара Гасымова, свидетельством этой заботы стало и присуждение распоряжением главы государства почетных званий и наград преподавателям вузов республики, в числе которых доцент кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Ханум Джафарова награждена медалью "Tərəqqi", а профессору этой кафедры Фуаду Велиеву присвоено звание "Почетный учитель".

Затем ректор Высшей школы вручил профессору кафедры нефтегазовой инженерии Сиявушу Азакову нагрудный знак "Почетный нефтяник" и пожелал дальнейших успехов в работе. Почетного звания профессор удостоен приказом президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в связи со Всемирным днем учителя и 70-летним юбилеем за большой вклад в подготовку кадров для нефтяной промышленности страны.

Группе профессоров, преподавателей и сотрудников администрации Бакинской Высшей школы нефти были вручены почетные грамоты БВШН. Почетные грамоты присвоены: профессору Сиявушу Азакову - за многолетнюю научно-преподавательскую деятельность и в связи с 70-летним юбилеем; профессору Фуаду Велиеву, профессору Зияфеддину Асадову, Манафеддину Намазову, Эркину Ибрагимову, Фараду Камьяби, Наиле Аллахвердиевой, Лейле Мурадханлы, Азизу Чанкая и Асифу Годжаеву - за многолетнюю научно-преподавательскую деятельность; Зафару Гурбанову, Октаю Мамедову, Натигу Гурбанову, Конюль Магеррамовой и Шахрияру Мамедову - за многолетнюю профессиональную деятельность и высокие показатели в работе.

Специальный приз ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил команде студентов вуза, которая заняла второе место в финале республиканского конкурса "CanSat Азербайджан 2018", проведенного ОАО "Азеркосмос" совместно с министерством образования Азербайджана.

В заключение состоялся праздничный концерт.

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