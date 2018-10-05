В Баку за гибель уборщицы в результате падения лифта задержали председателя правления

5 октября 2018 17:52

Прокуратура города Баку распространила официальную информацию о гибели уборщицы в результате падения лифта. 

В поступившей в Report информации говорится, что на основе распоряжения, данного без соблюдения правил технической безопасности председателем правления Совместного общества владельцев жилья "Насими-3" Солтанмеджидом Азизовым, ремонтируемый 4 октября в 12 часов на 9-м этаже 10-этажного жилого здания лифт сорвался и упал на занимавшуюся уборкой шахты Махиру Юсифову, в результате от полученных травм женщина скончалась, передает Day.Az.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники районной прокуратуры и районного Управления полиции. С участием судмедэкспертов произвели осмотр места происшествия и тела, были допрошены свидетели и выполнены другие неотложные процессуальные действия. 

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК, назначены соответствующие экспертизы. 

С.Азизов задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица. 

Необходимые следственные действия по делу продолжаются. 

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