В Баку за гибель уборщицы в результате падения лифта задержали председателя правления

Прокуратура города Баку распространила официальную информацию о гибели уборщицы в результате падения лифта.

В поступившей в Report информации говорится, что на основе распоряжения, данного без соблюдения правил технической безопасности председателем правления Совместного общества владельцев жилья "Насими-3" Солтанмеджидом Азизовым, ремонтируемый 4 октября в 12 часов на 9-м этаже 10-этажного жилого здания лифт сорвался и упал на занимавшуюся уборкой шахты Махиру Юсифову, в результате от полученных травм женщина скончалась, передает Day.Az.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники районной прокуратуры и районного Управления полиции. С участием судмедэкспертов произвели осмотр места происшествия и тела, были допрошены свидетели и выполнены другие неотложные процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК, назначены соответствующие экспертизы.

С.Азизов задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

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