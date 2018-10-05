На территории филиала БГУ найден артиллерийский снаряд - ФОТО

5 октября 2018 19:15

На административной территории Газахского филиала Бакинского государственного университета найден артиллерийский снаряд.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В агентство соответствующая информация поступила из центра службы "102" МВД.

На основе полученных данных на данную территорию была немедленно направлена мобильная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники отдела полиции Газахского района.

Специалистами агентства и сотрудниками полиции района был проведен осмотр территории. В результате проведенных неотложных оперативно-поисковых мер специалисты агентства обнаружили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд BR-350, который был доставлен для обезвреживания на центральную ликвидационную площадку агентства.

Была осмотрена территория в 150 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда, других опасных объектов обнаружено не было.

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