В Азербайджане оштрафованы браконьеры

В результате мероприятий, проведенных в Билясуварском, Нефтчалинском и Имишлинском районах сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 24 - 30 сентября, были составлены административные протоколы в отношении четырех человек, нарушивших требования статей 272.3 (нарушение правил охоты) и 590 (нарушение правил хранения и ношения гражданского оружия и боеприпасов) Кодекса об административных правонарушениях, и применены штрафы в размере 3100 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе принятых мер было изъято одно охотничье ружье, сданное в Нефтчалинское районное отделение полиции, сообщили в пятницу Trend в МВД.

Меры в этом направлении продолжаются.