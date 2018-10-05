В Азерайджане утвержден список лекарств, цены на которые регулируются государством
5 октября 2018 20:13 86
Председатель Тарифного (ценового) совета Азербайджана Шахин Мустафаев подписал решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие госрегистрацию, говорится в пятницу в сообщении совета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сводный список, утвержденный данным решением, отражает торговое наименование лекарственных средств, цены которых урегулированы Тарифным советом, наименование, дозу, фармацевтическую форму сильнодействующего вещества, торговую упаковку, размер упаковки, страну-производителя, компанию-производителя, оптовую цену и розничную цену.
Решение вступает в силу с момента его подписания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!