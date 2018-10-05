В Азерайджане утвержден список лекарств, цены на которые регулируются государством

Председатель Тарифного (ценового) совета Азербайджана Шахин Мустафаев подписал решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие госрегистрацию, говорится в пятницу в сообщении совета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сводный список, утвержденный данным решением, отражает торговое наименование лекарственных средств, цены которых урегулированы Тарифным советом, наименование, дозу, фармацевтическую форму сильнодействующего вещества, торговую упаковку, размер упаковки, страну-производителя, компанию-производителя, оптовую цену и розничную цену.

Решение вступает в силу с момента его подписания.