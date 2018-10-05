В Азербайджане задержано более 90 незаконных мигрантов - ФОТО

В ходе мер, проведенных за последние четыре дня против незаконной миграции, Государственной миграционной службой Азербайджана было задержано 92 иностранца, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди задержанных лиц 18 человек нарушили заявленные цели приезда в Азербайджан, пятеро проживали не по месту регистрации, 69 человек незаконно проживали на территории страны.

В отношении 68 задержанных иностранцев были приняты административные решения, в отношении других принимаются соответствующие меры по выдворению за пределы Азербайджана.

Служба продолжает меры в рамках борьбы с незаконной миграцией.