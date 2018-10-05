В Азербайджане обнародованы виды запрещенной для ловли рыбы

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало виды запрещенной для ловли рыбы.

Как говорится в пятницу в сообщении министерства, такими рыбами являются морской судак, шип, туркестанский усач, форель, меч-рыба, ширванская плотва, короткоголовый усач, лосось каспийский, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее минэкологии обнародовало государственные пошлины за ловлю разрешенной рыбы. Плата за ловлю одной тонны кутума, шемаи, жереха, ракообразных составляет 287 манатов, за ловлю карпообразных, судака - 230 манатов, за ловлю сельди - 143,75 маната, кильки - 57,50 маната, за ловлю кефали, леща, плотвы, рыбца и других видов рыбы - 115 манатов.

Решением Кабинета министров от 29 декабря 2017 года предоставлено разрешение на ловлю в 2018 году 3454,9 тонны рыбы в Каспийском море, 205,1 тонны рыбы во внутренних бассейнах, в общей сложности 3660 тонн рыбы.