В Баку будут массово штрафовать за неправильную парковку - ПОДРОБНОСТИ
Бакинское транспортное агентство (БТА) будет привлекать к административной ответственности лиц, нарушающих правила стоянки, парковки, а также осуществлять услуги по эвакуации.
Об этом в пятницу Trend сказал заместитель председателя правления БТА Фарид Нуриев.
Нуриев отметил, что специалисты Агентства уже определили места парковки в городе Баку. Он также отметил, что в местах, где запрещено парковаться, будут установлены камеры.
"Водители, нарушающие правила стоянки, будут выявляться с помощью камер и оштрафованы", - отметил Нуриев.
Заместитель председателя сказал, находящиеся в Баку светофоры уже перешли на баланс БТА.
"В Баку существует более 300 светофоров, и часть этих светофоров находилась у Центра интеллектуального управления транспортом. Мы уже завершили работу с соответствующей структурой по приему-сдаче и все светофоры находятся в составе Агентства", - отметил зампред правления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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